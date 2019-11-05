Украина призвала Эстонию сообща бороться против «Северного потока – 2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу противодействовать строительству газопровода «Северный поток – 2».

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, соответствующее заявление Гончарук сделал в ходе двусторонней встречи с эстонским министром, передает RT.

По словам Гончарука, важно, чтобы государства – члены ЕС «объясняли своим гражданам негативные последствия «Северного потока – 2» для энергетической безопасности Европы».

«В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился в необходимости скоординировать действия для противодействия строительству», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина Украины.

Тем временем слова Гончарука прокомментировал председатель комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Украина, не имеющая отношения к «Северному потоку – 2», призвала Эстонию, которая имеет к нему еще меньше отношения, сообща бороться против проекта. Киеву остается подключить к этой борьбе Исландию, Гренландию и Фарерские острова. Но, полагаю, там больше здравого смысла и они не согласятся», – заявил парламентарий в Twitter.

Напомним, после консультаций России, Украины и ЕС по транзиту газа, представитель Еврокомиссии заявил, что Россия «не готова идти на уступки».

Bсполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что в новом иске в Стокгольмский арбитраж против Газпрома украинский «Нафтогаз» требует пересмотреть тариф на транзит газа, выплатить 12,3 млрд долларов и предоставить «декларацию о поставках газа» в Донбасс.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД