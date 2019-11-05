Митрополиты Элладской церкви поругались из-за украинских раскольников

Глава синодальной комиссии по ересям и сектам Элладской православной церкви митрополит Пирейский Серафим запретил передачи митрополита Гортинского Иеремии из-за расхождений в отношении к неканонической Православной церкви Украины.

Митрополит Иеремия заявил, что те, кто называет ПЦУ раскольниками, являются «лжецами и клеветниками», поскольку Константинополь признал ПЦУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на vimaorthodoxias.gr.

Митрополит Серафим обвинил его в оскорблении сторонников Священных Канонов. В ответ на «публичные злые оскорбления» радиостанция «Пирейская церковь 91,2 ФМ» отказалась от сотрудничества с митрополитом Гортинским.

Как заявил митрополит Пирейский, томос об автокефалии был неканоническим, патриарх Варфоломей прежде и сам признал юрисдикцию Русской Церкви в отношении Украины.

Серафим Пирейский осудил признание ПЦУ со стороны Элладской церкви, а также признал, что ответные действия РПЦ полностью соответствуют священным канонам

По его словам, «война, которая объединяет с Богом, предпочтительнее псевдомира, который отделяет от Него».

Митрополит Иеремия после этого заявил, что признание томоса было «позицией большинства греческой церковной иерархии». Он спросил, почему митрополит Пирейский не выступает против них.

«Я хочу быть борцом за православную веру. Но никогда я бы не захотел быть таким бойцом, как вы», – говорится в сообщении.

Напомним, архиепископ Афинскbq и всей Греции Иероним официально признал афтокефалию ПЦУ. РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви/

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