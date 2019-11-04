Названа новая дата разведения сил в районе Петровского

Разведение сил в районе Петровского в Донбассе состоится 8 ноября при условии сохранения режима тишины и отсутствия обстрелов, заявил командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

«Мы уже направили письмо ОБСЕ, седьмого (ноября – ред.) приступаем, восьмого (ноября – ред.) практически разводимся (разводим силы – ред.), если не будет нарушений режима тишины» – сказал Кравченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Наш».

Он также напомнил, что отсутствие обстрелов в течение недели должны подтвердить СММ ОБСЕ.

Ранее в ДНР заявили, что украинская сторона сорвала разведение сил у поселка Петровское, которое было запланировано на 4 ноября.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что разведение сил не состоялось из-за нарушений режима тишины.