Суд арестовал обвиняемого во взяточничестве замминистра культуры Удмуртии

Суд арестовал заместителя министра культуры Удмуртии, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

В управлении заявили, что уголовное дело в отношении заместителя министра культуры республики возбуждено по статье «получение взятки в крупном размере».

«По версии следствия, чиновник за способствование исполнению и пролонгации договора поставки, заключенному индивидуальным предпринимателем с одним из учреждений культуры, подведомственных Минкультуры Удмуртии, потребовал от коммерсанта взятку в размере определенного процента от суммы договора, так называемый «откат», – сказано на сайте управления СК России по Удмуртии.

Отмечается, что чиновник был задержан 1 ноября при получении второй части взятки, общий размер которой составил 280 тыс. рублей.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что замначальника Куйбышевской железной дороги заподозрили в получении взятки.

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