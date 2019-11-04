Глава Российского правительства Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

«С праздником, с Днем народного единства!» – говорится в сообщении Медведева на странице в Facebook.

К поздравлению прикреплены фотографии из самолета.

Медведев 4 ноября выступит на 14-м Восточноазиатском саммите (ВАС), который проходит в Бангкоке. Участники встречи обменяются мнениями по вопросам продвижения сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах, включая устойчивое развитие и экономическую взаимосвязанность, цифровые технологии, реагирование на новые вызовы и угрозы, передает ТАСС.

В День народного единства по всей России проходят патриотические акции, выставки, культурные фестивали, концерты и флешмобы, призванные познакомить граждан с традициями и искусством многочисленных народов России.