США назвали незаконной деятельность Китая в Южно-Китайском море

Вашингтон считает незаконными и беспочвенными претензии Китая в Южно-Китайском море, говорится в документе госдепартамента США о реализации американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как отметили в ведомстве, «морские претензии КНР в Южно-Китайском море ... являются беспочвенными, незаконными и необоснованными». В США считают, что «эти претензии, не имеющие юридической, исторической или географической ценности, ведут к реальным издержкам других стран», отмечает «Интерфакс».

Вашингтон пообещал продолжать обеспечивать безопасность в регионе, отметив, что в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США находятся 375 тыс. военнослужащих, и США «продолжают укреплять это присутствие».

Тем временем страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили озабоченность проведением насыпных работ в акватории Южно-Китайского моря, что ведет к росту напряженности. Такая позиция изложена в опубликованном в воскресенье заявлении председательствующего в этом году в организации премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи, передает ТАСС.

Территориальные споры в Южно-Китайском море КНР ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). При этом Китай активизировал работы по созданию насыпных территорий вблизи некоторых спорных территорий. В частности, как утверждают США и Япония, Пекин создал уже не менее семи искусственных островов, которые могут иметь двойное предназначение – военный аэродром, морская база и прочее. В Китае обвинения отрицают, заявляя, что деятельность носит исключительно мирный характер.