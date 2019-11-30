Кудрин заявил о потере нужных для модернизации институтов в советский период

Глава Счетной палаты и сооснователь Общероссийского гражданского форума Алексей Кудрин заявил, что российское общество в период советского времени утратило ряд институтов, которых сейчас стране не хватает для модернизации.

«Думаю, что, может быть – это моя гипотеза – мы в период советского времени утратили целый ряд институтов, необходимых современному обществу: саморегуляция, ответственность граждан, гражданского общества, влияние политической конкуренции и прочие, которые были теми институтами, которые создали вот эти лучшие образцы. И оказывается, их нельзя создать по подписи на указе, каким- то распорядительным актом с сегодня на завтра. Это нужно выращивать ... мы часть культуры как раз утратили. Мы сегодня оказались в ловушке: мы хотим построить эти институты, но у нас не получается», – сказал Кудрин во время выступления на сессии форума ОНФ, передает ТАСС.

Он отметил, что этап прогресса, который России предстоит пройти, не может быть пройден только лишь методами вертикального управления. «<...> и горизонтальные связи, в том числе которым способствуют новые технологии, большее наше общение, нахождение постоянно в каком-то общении через интернет - это может способствовать созданию новых механизмов или путей такой модернизации», – добавил он.

Ранее Кудрин предложил давать детские пособия только бедным.