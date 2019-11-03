Песков объяснил жест Путина на просьбу выделить 451 млн рублей

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал показанный президентом Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак «чудесно сформулированной рекомендацией».

Так в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» представитель Кремля прокомментировал реакцию главы государства на просьбу выделить средства на велодорожку, передает РИА «Новости».

В четверг во время неформального общения с президентом директор калининградского парка «Куршская коса» рассказал, что планирует построить велодорожку протяженностью 55 километров. Путин переадресовал этот вопрос губернатору Калининградской области Антону Алиханову, однако тот отметил, что парк «Куршская коса» является национальным.

После того, как директор парка отметил, что стоимость велодорожки оценивается в 451 млн рублей, президент в шутку показал ему кулак. Свою реакцию Путин объяснил тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм и заканчиваются другими.

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