Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.

«Мы только приехали, атмосфера хорошая, здесь пахнет шашлыками – я чувствую. Думаю, что надо покупать дом здесь, пока цены низкие», – передает слова Бреговича РИА «Новости».

У него уточнили, в каком районе он хотел бы приобрести дом, однако музыкант ответил, что ему нужно еще присмотреться.

Брегович прилетел в Симферополь в воскресенье. Вечером у него состоится в Крыму концерт.

Он и ранее был в Крыму после его воссоединения с Россией. После его визита на полуостров в 2015 году были отменены концерты Бреговича на Украине и в Польше.