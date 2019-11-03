В Совфеде констатировали окончание «русофобского периода» в Европе

Русофобский период в Европе, который разжигали американцы, прошел, европейцам санкции не принесли ничего, кроме вреда, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя призыв норвежского политика отменить санкции.

«В Европе началась цепная реакция по этой теме. Русофобский период, который с удовольствием разжигали американцы, прошел. Кроме вреда самим европейцам, эти санкции ничего не принесли. Во многих странах убеждаются, что санкционная политика не повлияла на Россию и не нанесла того урона, на который все рассчитывали. Однако, к сожалению, те люди, которые сейчас возмущаются антироссийскими мерами, не могут оказывать прямое влияние на решения своих правительств», – передает его слова RT.

Джабаров добавил, что сейчас создается негативный фон вокруг антироссийских санкций, хотя сама Россия ни разу не просила и не будет просить об их отмене.

«Но готовы отменить те, которые вводили в ответ на западные. Но только в том случае, если будут отменены антироссийские меры», – сказал он.

Ранее глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик высказалась о необходимости отмены антироссийских санкций.