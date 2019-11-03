В Норвегии заявили о важности снятия санкций с России

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик высказалась о необходимости отмены антироссийских санкций.

Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы, передает РИА «Новости».

Она отметила, что после этой реплики на нее обрушился шквал критики. Несмотря на это, она детально объяснила, почему считает этот шаг обоснованным.

«Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», – написала политик в своей статье на страницах издания iFinnmark.

Вассвик обратила внимание, что санкции против России заметно бьют по норвежскому бизнесу, поскольку Москва заменяет их продукцию своей. По ее мнению, ограничения лишь усилили российскую экономику, сделав ее более конкурентоспособной.

Напомним, в конце октября бывший премьер Франции Фийон заявил о неэффективности антироссийских санкций.