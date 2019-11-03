В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation пришли к мнению, что Россия остается реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

«Россия остается реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе», – говорится в докладе, выдержки из которого приводит RT.

Авторы доклада обратили внимание, что Россия отдает приоритет модернизации своей армии, при этом она обладает самым большим арсеналом ядерного оружия среди ядерных держав, «способным уничтожить множество целей на территории США и стран-союзниц», передает РИА «Новости».

В докладе также упоминаются зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), танки Т-72, Т-80 и Т-90.

При этом «самой всеобъемлющей угрозой», с которой сталкиваются США, авторы материала назвали Китай.

Ранее американские СМИ сообщили о попытке США подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества» с Россией и Китаем.

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