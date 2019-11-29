Инициатор памятника «власовцам» в Праге выступил на российском ток-шоу

Староста микрорайона Праги «Прага-Ржепорые» Павел Новотны поучаствовал в эфире российского ток-шоу «60 минут», в ходе которого заявил, что служившую фашистам Русскую освободительную армию (РОА) и ее предводителя Андрея Власова не судили на Нюренбергском процессе.

Во время эфира Новотны, державший связь со студией из Чехии с помощью веб-камеры, пытался сдерживать смех, ведущая ток-шоу Ольга Скабеева заявила, что чиновник постоянно «кривляется».

Соответствующий сюжет на записи передачи начинается с 42 минуты. Высказывания самого чешского чиновника начинаются с 46 минуты.

В ответ на слова российских ведущих он заявил, что задававшие ему вопросы из студии пьяны или обкурены.

«Я улыбаюсь, потому что вы лжете. Мы не ставим никакой памятник Власову, мы ставим памятник солдатам РОА, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю, не пьян ли и не обкурен ли человек, который сейчас об этом говорил», – заявил Новотны.

Также чешский чиновник, обращаясь к студии, сообщил, что те «расстреливали поляков в Катыни» и «договаривались с Риббентропом».

Видеозапись с частью эфира ток-шоу, в котором была беседа с Новотны, опубликовал журналист Олег Кашин в своем телеграм-канале.

В воскресенье староста Прага-Ржепорые предложил установить памятник «власовцам» на месте монумента в честь маршала Конева.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала инициативу «страшной». Она напомнила, что в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности преступлениях.

Президент страны Милош Земан после этих сообщений заявил, что власовцы были предателями родины.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как борьба с памятником Коневу заставила вспомнить о «власовцах».