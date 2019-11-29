Роскомнадзор объяснил, как крупные медиа оказались в списке «недостоверных источников»

Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к СМИ, сообщества в соцсетях которых есть в списке ресурсов, распространяющих недостоверную информацию.

«Роскомнадзор официально заявляет, что все случаи распространения приведенные в «Перечень информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию» <...> относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. Претензий к самим средствами массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Также там пояснили, что на данный момент существует лишь тестовая версия списка. Для того, чтобы избежать неверного толкования, в скором времени его изменят.

Ранее в пятницу ведомство опубликовало список интернет-ресурсов, которые постоянно публикуют недостоверную информацию.

В их число вошли сообщества во «ВКонтакте» РБК, «Лентач», Mash, MDK и другие.