Роскомнадзор опубликовал список интернет-страниц, «регулярно публикующих фейки»

Роскомнадзор начал публиковать список сайтов, включая группы СМИ в соцсетях, где постоянно публикуется недостоверная информация.

«Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация. В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры, направленные в Роскомнадзор», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В опубликованном списке значатся сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Лентач», PostNews, Mash, MDK, РБК, «Газета.Ru» и несколько региональных пабликов.

В большинстве случаев фейковые новости, по данным ведомства, касаются освещения событий на территории ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области и городе Тулун Иркутской области.