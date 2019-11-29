Команда из чемпионата России по футболу слегла с ангиной

Футбольный клуб «Сочи» отменил тренировку перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», так как 10 игроков заболели инфекционной ангиной.

«За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Матч с «Оренбургом» состоится 1 декабря в Сочи.

Ранее на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены заразились норовирусной инфекцией, вызывающей рвоту и диарею.