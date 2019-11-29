Названа одна из причин появления хронической усталости

Ученые из Великобритании и Нидерландов выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут стать воспалительные процессы в организме.

Результаты исследования были опубликованы в журнале NeuroImage, передает РИА «Новости».

Отмечается, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто жалуются на постоянную умственную усталость, медлительность в принятии решений, невозможность сконцентрироваться, «туман в голове».

Специалисты из Бирмингемского и Амстердамского университетов изучили связь между умственной усталостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.

Доктор Али Мазахери, руководивший исследованием, заявил, что ученые «давно подозревали, что есть связь между воспалением и умственной деятельностью». Так, «люди, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие».

«Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления», – указал он.

Исследование было сосредоточено на области мозга, отвечающей за визуальное внимание.

Добровольцам – группе из 20 молодых здоровых мужчин – вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов. Через несколько часов специалисты проверяли когнитивные реакции испытуемых на простые изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Эксперимент длился несколько дней, временами добровольцам вместо вакцины вводили в качестве плацебо физиологический раствор. Уровень воспаления оценивался по содержанию в крови интерлейкина 6.

Тесты касались трех процессов внимания, затрагивающих различные части мозга: оповещение или оценка бдительности, ориентирование (способность определять приоритеты сенсорной информации) и исполнительный контроль (способность обрабатывать противоречивую информацию).

Выяснилось, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.

«Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность», – сказала один из авторов статьи об исследовании Джейн Рэймонд, профессор Школы психологии при Бирмингемском университете.

Отмечается, что понимание связи между воспалением и функциями мозга «поможет найти способы лечения некоторых состояний».

«Например, уже понятно, что пациенты с такими хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, могут получить пользу от приема противовоспалительных препаратов, чтобы сохранить или улучшить свои когнитивные способности», – отмечает Леони Балтер, первый автор статьи.

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