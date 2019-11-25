Названы признаки дефицита витамина D

Профессор медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика назвал основные симптомы нехватки витамина D в организме.

Как пишет журнал Focus, по словам Холика, о дефиците свидетельствует боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня, также о дефиците витамина D говорят увеличение веса, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы, передает РИА «Новости».

Он добавил, что нехватка витамина особенно ощутима зимой. Недостаток этого витамина повышает риск развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.

Для восполнения дефицита витамина D специалист посоветовал находиться на солнце как минимум 10-15 минут в день.

Напомним, в начале ноября врачи рассказали, что недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека, чтобы избежать нежелательных осложнений, следует наладить режим сна и выполнять несколько рекомендаций.

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