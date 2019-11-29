В Киргизии задержали подозреваемого в убийстве московского прокурора

В Киргизии задержан россиянин, подозреваемый в убийстве прокурора Бутырской районной прокуратуры Москвы, сообщила пресс-служба киргизского госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по розыску и поимке особо опасных преступников, находящихся в межгосударственном розыске, 29 ноября 2019 года оперативными сотрудниками АКС ГКНБ КР в городе Бишкек задержан гражданин Российской Федерации – «Л.М.Ю.», 1997 года рождения, находящийся в межгосударственном розыске за убийство помощника прокурора Бутырской районной прокуратуры города Москвы – «Н.Д.Е.», имевшего место в мае 2019 года в Москве», – сообщается на сайте ведомства.

Задержанного передали сотрудникам службы криминальной милиции МВД Киргизии для решения вопроса по его экстрадиции в Россию.