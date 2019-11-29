Ночь с покончившей с собой следовательницей могла быть предметом спора

Секс с 23-летней следовательницей МВД Марией Клочковой, покончившей с собой на прошлой неделе, мог стать предметом спора среди ее коллег-мужчин, заявил знакомый с ситуаций источник.

Источник заявил, что после того, как Клочкова попала в больницу, что произошло «буквально на следующий день после ночи с опером», мужчина «растрепал в отделе, что спал с ней» и что «организм девчонки не выдержал», передает «Комсомольская правда».

Когда девушка вернулась к работе, в отделе ее встретили насмешками. Сообщается, что ее вещи якобы выбросили в мусор и забрали компьютер, так как считали, что Клочкова уже не вернется.

Отмечается, что оперативник, который провел ночь со следовательницей, утверждает, что девушка сама согласилась поехать с ним в гостиницу и «сама легла (...) в постель», при этом не предупредив, «что была девственницей».

Ранее СУ СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели молодой девушки-следователя в ОВД Хостинского района. Стало известно о травле Клочковой со стороны коллег.

В СМИ перед этим появились сообщения, что следователь якобы была изнасилована коллегой, информацию было решено проверить.