Назван возможный участник «Евровидения» от России

Россию на песенном конкурсе «Евровидение» может представить «кто-то из участников шоу «Голос», считает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Бабичев заявил, что «вещателем в России в этом году является Первый канал, поэтому я думаю, что это будет кто-то из участников шоу «Голос», передает радио Sputnik.

«Мне в голову приходит Александр Панайотов. Я считаю, что это абсолютный формат «Евровидения». Он достойно представит нашу страну, в отличие от Ольги Бузовой, о которой ходят спекуляции», – добавил критик.

Он также выразил мнение, что сейчас наступил «черный период» в истории «Евровидения».

«Во время голосования за участников «Евровидения» допускаются какие-то политические моменты и взгляды. В конкурсе «Евровидение» сейчас стало больше закулисных вопросов, интриг, скандалов», – пояснил Бабичев свою позицию.

Он выразил надежду, что в будущем «организаторы сделают работу над ошибками, и во главе будет стоять артист, который исполняет песню».

Напомним, конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2020 года в Нидерландах. Кто будет представлять Россию – пока неизвестно.

При этом телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на конкурсе. Продюсер Иосиф Пригожи, комментируя это, выразил сомнение, что исполнительница сможет поехать на «Евровидение».

Кроме того, Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как конкурс «прогнулся» под секс-меньшинства из-за денег.

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