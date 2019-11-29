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29 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
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Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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«Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песняФото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами. Подробности...
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Чехия превращает советского маршала в «человека-монстра»

Этого персонажа зовут Павел Новотны - и он оскорбляет маршала КоневаФото: twitter.com/PavelNovotnak
Чешские политики делают хамские заявления в адрес советских полководцев и хвалят предателя – генерала Власова. По их мнению, именно Власов должен называться освободителем Праги, а маршал Конев – «психически больной человек-монстр». Кто и зачем занимается подобными оскорблениями и есть ли в этих утверждениях хоть доля истины? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

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Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Запрет на курение в аэропортах – это пытка

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Противопоставлять капитал и пролетариат уже не очень получается, надо искать что-то новое. Отсюда эта истеричка Тунберг, раскол общества по климатическому вопросу и так далее. Но меньше всех повезло курильщикам. Сегодня они – изгои. Подробности...

Дело трансплантолога Каабака показало болезни здравоохранения

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Такое ощущение, что говорить правду – и о проблемах с сертификацией в педиатрии, да и во взрослой медицине, и о проблемах с лекарствами, и о проблемах с врачами и целыми медицинскими отраслями – в принципе по какой-то причине невозможно. Подробности...

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Максим Соколов, публицист
Кредит, взятый в связи с лихой болезнью близкого человека (каковой кредит непонятно, из чего отдавать) – это одно. Кредит на приобретение последней модели айфона – это немного другое. Правда, непонятно, как их различать и что с этим различием делать. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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              «Евровидение» «прогнулось» под секс-меньшинства из-за денег

              Образ Кончиты Вурст, победившей на «Евровидении» в 2014-м, затмил тот факт, что у нее была действительно неплохая песня   29 ноября 2019, 08:20
              Фото: Peter Steffen/DPA/ТАСС
              Текст: Станислав Борзяков

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              Венгрия пошла на демарш, отказавшись от участия в «Евровидении» якобы из-за «гей-пропаганды». Невозможно отрицать, что этот конкурс приобрел характер фестиваля для секс-меньшинств, которых в Будапеште называют «гомосексуальной флотилией». Однако у этого есть объективные причины, а венгерский хлопок дверью мог быть продиктован совсем другими мотивами.

              То, что Венгрия покидает «Евровидение» как семья библейского Лота город Содом, сиречь сбегает именно от греховной гомосексуальности, официально никем не объявлено и не подтверждено. Речь идет о слухах, показаниях «источников» и трактовке такого шага со стороны СМИ – как либеральных (грубо говоря, «прогейских»), так и консервативных.

              «Решение было принято на фоне роста гомофобной риторики в Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан начал политику «семья прежде всего», направленную на оказание помощи традиционным семьям и рост рождаемости», – пишет, к примеру, левая британская The Guardian.

              Из этого может сложиться впечатление, что консервативное правительство Орбана взбунтовалось против толерантной парадигмы Брюсселя и хочет дать бой «гомосексуальному засилью». Возможно, Орбан хочет, что именно такое впечатление у нас и сложилось, точнее – не у нас, а у венгерских избирателей. Но в реальности там до бунта примерно, как до луны.

              Венгры – нация действительно консервативная, патриотичная, с имперским даже замахом. Чего, впрочем, совершенно не видно по Будапешту – городу бесконечных тусовок и молодежных вечеринок. Этим он удивительно контрастирует, например, с бюргерской и ортодоксальной Прагой, хотя чехи кажутся полной противоположностью венгров как ведущие либералы и атеисты Восточной Европы, преуспевшие не только в пивоварении, но и в производстве нетрадиционного порно.

              Несмотря на это, назвать венгерское общество традиционалистским невозможно. По крайней мере, настолько традиционалистским, чтобы мадьярам было невмоготу стоять на одной сцене «Евровидения» с ЛГБТ, что ежегодно делают турки, албанцы, боснийцы, азербайджанцы и россияне – и, в общем-то, не жалуются.

              В этой стране уже порядка десяти лет заключают однополые союзы, которые дают права практически идентичные правам традиционных семейных пар. В то же время однополые браки запрещены орбановской конституцией 2012 года, где брак трактуется как «союз мужчины и женщины». Учитывая, что однополые союзы – это на практике почти одно и то же, речь в некотором смысле идет о показухе.

              Орбан – общепризнанный мастер показухи, что не издевка, а похвала: он действительно талантливый политический пиарщик, хотя избиратели уважают его и за конкретные достижения (в частности, за бодрый рост экономики и расширение социальных программ). Так что в реальности Венгрия могла попрощаться с «Евровидением» по сугубо экономическим причинам (так оно чаще всего и бывает – участие в этом конкурсе песни и пляски недешевое удовольствие), а версию, что «из-за геев», передали по неофициальным каналам сугубо для того, чтобы порадовать пожилых и консервативных избирателей – основу электората Орбана и его партии «Фидес».

              Если существует хотя бы один русскоязычный, кому не наплевать – участвует Венгрия в «Евровидении» или не участвует, сообщаем именно ему: венгры, дебютируя в конкурсе в 1994-м, гордо покидали ряды конкурсантов уже четыре раза – в 1996, 1999, 2006 и 2010 годах. Консервативный Орбан у власти с 2010-го – и можно сказать, что в плане «Евровидения» он терпеливее всех своих предшественников, включая левых и либеральных. После возвращения в 2011-м апологеты традиционных венгерских ценностей прекратили хлопать дверью аж до 2019-го, стойко пережив даже победу Кончиты Вурст («бородатая женщина») в 2014-м, но сами не победили ни разу.

              Другое дело, что государственная телерадиовещательная организация Венгрии MTVA, транслирующая конкурс на территории страны (у нас на ее месте Первый канал), права в том, что современное «Евровидение» имеет очевидную и акцентированную гомосексуальную составляющую.

              Более того, по правилам этой игры так или иначе играют все – хоть Турция, хоть Азербайджан, хоть Израиль, хоть Сербия (победительница 2007 года Мария Шерифович – открытая лесбиянка), хоть бы даже сама Россия, что видно по составу причастных для всякого, кто вхож «в тусовку» и более-менее в курсе ориентации деятелей шоу-бизнеса, распахивающих эту ниву с нашей стороны.

              Раскрытие нетрадиционных сексуальных предпочтений тех или иных персон до их персонального публичного признания называется аутингом и является крайне некорректным. Но хватит и того, что «Евровидение» в России открывала группа «Тату», эксплуатирующая образ лесби-пары.

              Говорить, что «Евровидение» – это шоу, которое геи делают для геев, пожалуй, что нельзя – слишком сильное получится обобщение. А до того, что можно расценить как «пропаганду», там не дошли, наоборот, этот конкурс старательно избегает любых высказываний на политические и социальные темы.  

              Однако то, что гомосексуалы являются целевой аудиторией «Евровидения», и то, что их вкусам оно старается потакать, вполне очевидно. Этому есть объяснение.

              Правда ли то, что в индустрии шоу-бизнеса преобладают геи, науке не известно. В силу ряда причин, они там просто заметнее, кроме того, подобное тянется к подобному, но и не в этом дело.

              Дело прежде всего в том, что с момента, когда европейские геи вышли из тени (или, как принято говорить в их среде, «из шкафа»), они успели оформиться в аудиторию, за деньги которой имеет смысл бороться.

              В тех странах, где гомосексуальные пары живут открыто, они, как правило, более обеспеченные люди, чем традиционные семьи из того же среднего класса. В этом нет никакого заговора, математика очень простая – две зарплаты, без детей, больше свободного времени и трат на развлечения.    

              В том числе и поэтому «Евровидение» превратилось в своего рода гей-фестиваль с повышенным акцентом на толерантности – геи охотно покупают на него билеты. И «домохозяйками», которых называют второй базовой аудиторией конкурса, их по определению не заменишь.

              Учитывая, что отдельные районы Будапешта сильно напоминают перманентный гей-фестиваль, а Орбан, несмотря на весь свой консерватизм, старательно избегает гомофобных высказываний, пятое по счету прощание венгров с «Евровидением» никак не тянет на слом тренда. Геями Венгрию не удивишь, и если бы в игре в догадки можно было бы делать такие же ставки, как на «Евровидении», стоило бы ставить на то, что Будапешт руководствуется не гомофобией, а уязвленным национальным чувством, ведь венгерские соловьи после нескольких попыток так и не смогли завоевать призового места.

              А также на то, что пятое по счету прощание мадьяр с «Евровидением» завершится пятым по счету возвращением.

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