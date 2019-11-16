Пригожин оценил шансы «самоуверенной» Бузовой на Евровидении

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения СМИ о том, что Ольга Бузова на своем концерте в Москве 14 ноября исполнила песню на английском языке, которую она будет петь на «Евровидении».

«Может быть, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-служба Первого канала, который будет транслировать «Евровидение» в 2020 году на территории России, от комментария отказалась.

Пригожин признался, что поражается самоуверенностью Бузовой и тем, что у нее отсутствуют комплексы «рядом с другими мощными певцами».

«Но «Евровидение» – это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня, и она сможет ее спеть, то на «Евровидение» бывало и хуже», – заключил продюсер.

Ранее Бузова заявила, что намерена выступить на конкурсе «Евровидение». В этом году Россию на конкурсе представлял Сергей Лазарев, который занял третье место.

В 2020 году конкурс пройдет в городе Роттердам.

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