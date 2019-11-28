Опубликовано видео последней тренировки погибшего актера Годфри Гао

В Сети появилось видео тренировки, после которой скончался известный в Азии тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао, ему было 35 лет.

Видео тренировки, после которой мужчине стало плохо, опубликовано на YouTube-канале China Idol TV.

По данным издания The Mirror, актер перед этим отработал 17-часов и выглядел очень изможденным. Сообщается, что он перенес смертельный сердечный приступ на съемочной площадке спортивного шоу Chase Me в городе Нинбо. В шоу участников тестируют до предела, подчеркивается, что в нем снимаются только те, кто имеют хорошую физическую форму.

Ранее российский спортсмен умер после 30-километрового заплыва в открытом море на соревнованиях в Греции.