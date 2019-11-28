Макрон ответил на послание Путина по ДРСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил российскому лидеру Владимиру Путину на послание с предложением о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее немецкие СМИ заявили, что Макрон ответил Путину и заявил, что готов рассмотреть инициативу о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на размещение ракет в сентябре.

Послание из Москвы получили также в Берлине, где заявили, что рассмотрят его вместе с партнерами в НАТО и ЕС, однако альянс заявил, что «не видит смысла» в этом предложении.

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