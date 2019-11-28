Украина вернула уголовную ответственность чиновникам за незаконное обогащение

Статья, возвращающая уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение, отмененная при экс-президенте Петре Порошенко, вновь вступила в силу на Украине.

Согласно документу, приобретение чиновником активов, стоимость которых выше их дохода более чем на 6 тыс. 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, влечет лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет, передает ТАСС.

Заниматься обоснованием незаконности обогащения будет Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в ряде случаев это возлагается на генпрокуратуру.

Статья об уголовной ответственности за незаконное обогащение ранее была в этом законе, но 26 февраля 2019 года конституционный суд отменил ее из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось приобретение чиновником «в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу».

Судьи признали, что в данной редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Закон о возвращении ответственности за подобные преступления был принят Верховной Радой 31 октября и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 25 ноября.

Напомним, статья о незаконном обогащении появилась в Уголовном кодексе еще в 2011 году, но фактически была «мертвой». В 2014 году ее доработали и с 2015 года начали использовать.

Это являлось одним из требований Евросоюза (ЕС) для получения Украиной безвизового режима, а также одним из обязательств Киева перед Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно статье 368-2 УК, чиновник мог оказаться за решеткой на срок от двух до 10 лет и лишиться имущества, если он приобрел в собственность имущество или денежные средства, законность приобретения которых не была подтверждена доказательствами.

Это также касалось и передачи чиновником имущества или денег любому другому лицу, однако ни одного судебного решения по этой статье так и не было вынесено.

После отмены статьи Конституционным судом более полусотни уголовных дел, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), были закрыты, в том числе те, которые уже находились в судах. Подозреваемые в коррупции чиновники и политики получили полную амнистию.

Например, НАБУ подозревало в незаконном обогащении прежнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, бывшего военного прокурора Константина Кулика, экс-главу государственной фискальной службы Мирослава Продана, а также многих парламентариев.

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