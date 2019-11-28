На рестораны Бузовой наложили штраф

Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани», занимающуюся ресторанами BUZfood певицы Ольги Бузовой.

Штраф составил 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на резолютивную часть решения суда. Заявление на компанию подал департамент торговли и услуг Москвы.

Компанию привлекли к ответственности по статье за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензии.

В чем именно состояло правонарушение, в материалах суда не уточняется. В течение 10 дней на решение можно подать апелляцию. Ответчику необходимо уплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

На сайте BUZfood говорится о трех ресторанах сети, два московских ресторана не работают по техническим причинам. Первый не работает в связи с переездом. Также есть ресторан в Петербурге.