Подпольную химлабораторию раскрыли в Москве

Сотрудники управления наркоконтроля МВД пресекли деятельность лаборатории по производству сильнодействующих веществ, на почте в Москве задержаны дилеры с 48 посылками, в одной них найден тестостерон, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУНК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в распространении сильнодействующих веществ посредством почтовых отправлений в различные регионы РФ и одну из стран ближнего зарубежья, – передает РИА «Новости» слова Волк.

По ее словам, в одном из почтовых отделений в Москве задержаны двое местных жителей, у которых изъято 48 приготовленных к отправке посылок. Исследование содержимого одной из них показало, что внутри находится сильнодействующее вещество тестостерон.

Также при обыске у задержанных обнаружили лабораторию, в которой находилось оборудование для производства запрещенных препаратов и прекурсоров, а также было изъято около 50 килограммов готовой к продаже продукции. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в январе в Москве у создателей нелегального интернет-магазина обнаружили десятки килограммов наркотиков и миллионы рублей наличными.