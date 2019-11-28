«Росгеология» начнет геологоразведку в Экваториальной Гвинее в январе

«Росгеология» в январе будущего года приступит в геологоразведке в Экваториальной Гвинее, заявил министр углеводородных ресурсов страны Габриэль Мбага Обианг Лима.

«Их работа по геологоразведке начнется в январе», – сказал Лима в кулуарах Международного газового семинара, который проводится в рамках Саммита ФСЭГ в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.

В октябре «Росгеология» договорилась с Экваториальной Гвинеей о сотрудничестве в области выявления месторождений полезных ископаемых в африканской стране. Сторонами был подписан соответствующий меморандум. В соответствии с документом, основными направлениями сотрудничества станут аэрогеофизические работы, 2D и 3D региональная сейсморазведка в транзитных зонах и на глубоководном шельфе, обработка и интерпретация сейсмических данных, инженерно-оценочные работы.

Лима также сообщил, что Экваториальная Гвинея ждет от «Лукойла» оценки ресурсов и плана разработки блока EG-27, передает РИА «Новости».

«Задача «Лукойла» сейчас оценить для нас ресурсы. Этот блок представлен не просто для разведки, он уже открыт. И «Лукойл» должен сейчас представить план геологоразведочных работ и разработки. Согласно видению «Лукойла», они будут сами разрабатывать все, но чтобы иметь возможность разрабатывать, нужно понимать, что ты конкретно будешь делать», – сказал министр.

По его словам, участвовать в разработке газового блока будет «Лукойл» с долей в 80% и национальная GEPetrol с долей 20%. При этом у «Лукойла» есть две возможные альтернативы, куда компания сможет направлять добытый газ. «Одна – трубопровод до Punta Europa (LNG, существующий СПГ-завод), … а затем СПГ будет отправляться на экспорт; другая – начать новый проект, как предлагал Ophir – плавучий СПГ-терминал, с которого будет экспортироваться СПГ. Так что на самом деле все будет зависеть от «Лукойла», какую опцию они посчитают наилучшей», – заметил он.

В среду агентство Блумберг со ссылкой на министерство углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи сообщило, что «Лукойл» получил лицензию на разработку блока EG-27. Ранее блок носил название R, а на его базе британская Ophir Energy хотела построить плавучий СПГ-завод мощностью 2,2 млн тонн. Однако Экваториальная Гвинея лишила Ophir Energy лицензии на разработку газового месторождения в начале этого года после того, как компания не смогла обеспечить финансирование проекта.