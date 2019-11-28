«Росгеология» начнет геологоразведку в Экваториальной Гвинее в январе

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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Молчание губернатора заставляет Хакасию искать помощь в Москве

Пока рядовые жители Хакасии считают каждую копейку, Коновалов устраивает пышные праздникиФото: Колбасов Александр/ТАСС
В Хакасии полномасштабный финансовый кризис. В республике заблокированы счета муниципальных учреждений, в условиях сибирской зимы детсады и сельсоветы не могут оплатить счета за тепло и электричество. Устав от бездействия главы республики, руководители районов обратились с просьбой о помощи напрямую в Москву. Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Россию и Турцию пытаются поссорить очень грязными методами

Кто-то пытается вбить клин в отношения между лидерами России и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Турции Эрдоган якобы лично санкционировал атаку на российский бомбардировщик в 2015 году, утверждает одно из маргинальных европейских изданий. На каком основании оно это делает, можно ли верить подобным спекуляциям и как происходящее связано с противостоянием между Турцией, с одной стороны, и ЕС и НАТО, с другой? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...

«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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Хватит оправдываться перед Западом

Дмитрий Родионов, политолог
Сегодня в процессах по «керченскому инциденту» мы видим, что Россия больше не оправдывается. Она обвиняет. Хорошо бы, чтобы это стало не единичным случаем, а постоянной практикой. В политике – как в футболе: не забиваешь ты, значит, забивают тебе. Подробности...
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              «Росгеология» начнет геологоразведку в Экваториальной Гвинее в январе

              28 ноября 2019, 09:31

              Текст: Алина Назарова

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              «Росгеология» в январе будущего года приступит в геологоразведке в Экваториальной Гвинее, заявил министр углеводородных ресурсов страны Габриэль Мбага Обианг Лима.

              «Их работа по геологоразведке начнется в январе», – сказал Лима в кулуарах Международного газового семинара, который проводится в рамках Саммита ФСЭГ в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.

              В октябре «Росгеология» договорилась с Экваториальной Гвинеей о сотрудничестве в области выявления месторождений полезных ископаемых в африканской стране. Сторонами был подписан соответствующий меморандум. В соответствии с документом, основными направлениями сотрудничества станут аэрогеофизические работы, 2D и 3D региональная сейсморазведка в транзитных зонах и на глубоководном шельфе, обработка и интерпретация сейсмических данных, инженерно-оценочные работы.

              Лима также сообщил, что Экваториальная Гвинея ждет от «Лукойла» оценки ресурсов и плана разработки блока EG-27, передает РИА «Новости».

              «Задача «Лукойла» сейчас оценить для нас ресурсы. Этот блок представлен не просто для разведки, он уже открыт. И «Лукойл» должен сейчас представить план геологоразведочных работ и разработки. Согласно видению «Лукойла», они будут сами разрабатывать все, но чтобы иметь возможность разрабатывать, нужно понимать, что ты конкретно будешь делать», – сказал министр.

              По его словам, участвовать в разработке газового блока будет «Лукойл» с долей в 80% и национальная GEPetrol с долей 20%. При этом у «Лукойла» есть две возможные альтернативы, куда компания сможет направлять добытый газ. «Одна – трубопровод до Punta Europa (LNG, существующий СПГ-завод), … а затем СПГ будет отправляться на экспорт; другая – начать новый проект, как предлагал Ophir – плавучий СПГ-терминал, с которого будет экспортироваться СПГ. Так что на самом деле все будет зависеть от «Лукойла», какую опцию они посчитают наилучшей», – заметил он.

              В среду агентство Блумберг со ссылкой на министерство углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи сообщило, что «Лукойл» получил лицензию на разработку блока EG-27. Ранее блок носил название R, а на его базе британская Ophir Energy хотела построить плавучий СПГ-завод мощностью 2,2 млн тонн. Однако Экваториальная Гвинея лишила Ophir Energy лицензии на разработку газового месторождения в начале этого года после того, как компания не смогла обеспечить финансирование проекта.


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