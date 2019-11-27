Названы сроки запуска в производство снайперской винтовки на замену СВД

Снайперскую винтовку Чукавина, которая заменит СВД, запустят в производство в 2020 году, сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

«На концерне в прошлом году запущен в производство АК-12, в следующем году это будет СВЧ 7,62х54 и пистолет Лебедева», – передает слова Тарасова РИА «Новости».

СВЧ – разработка концерна «Калашникова». Снайперская винтовка выполнена в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO и .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).

В декабре 2018 года было опубликовано видео испытаний этой винтовки.