Лавров рассказал о канале Россия–США по устранению рисков инцидентов в САР

Канал России и США по устранению рисков потенциальных инцидентов в Сирии работает профессионально, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил, выступая на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии, что «есть канал между военными России и США, канал, который работает профессионально и который обеспечивает устранение рисков каких-то непреднамеренных инцидентов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва не хочет «лишних проблем для сирийского народа» и не хочет, «чтобы создавались какие-то угрозы для наших военнослужащих, которые по просьбе законного правительства там работают, помогая в борьбе с терроризмом».

Ранее Лавров подтвердил осведомленность МИД о подготовке провокации в сирийском Идлибе.

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