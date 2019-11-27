Грузинские СМИ предложили забрать у России матчи ЧЕ-2020 по футболу из-за допинг-скандала

Тбилисский стадион «Динамо-Арена» необходимо предложить УЕФА для проведения матчей ЧЕ-2020 по футболу, если Петербург из-за допинг-скандала будет исключен из числа городов, принимающих игры финальной стадии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Авторитетный интернет-ресурс sportall.ge сообщает, что УЕФА всегда позитивно оценивала организацию матчей, которые принимала грузинская столица.

Кроме того, сборная Грузия пока не утратила шансов попасть на Чемпионат Европы через Лигу наций. 26 марта она проведет в Тбилиси встречу с белорусскими футболистами. Победитель этой игры сыграет с победителем пары Косово-Северная Македония.

Интернет-портал напоминает, что несколько лет назад Грузия и Азербайджан вели переговоры о выдвижении совместной заявки на проведение матчей финальной части ЧЕ-2020.

«Это было при тогдашнем президенте Михаиле Саакашвили, но в итоге идея не получила развития – Грузия и Азербайджан не договорились друг с другом», – сообщает sportall.ge. Сейчас Баку примет четыре игры ЧЕ-2020.

«Динамо-Арена» вмещает 55 тыс. зрителей. В 2015 году стадион принимал финал Суперкубка УЕФА между «Барселоной» и «Севильей».

В советское время главный стадион Грузии, построенный в 1936 году, носил имена Лаврентия Берия, а затем – Владимира Ленина. На нем сейчас играют местные динамовцы и национальная сборная.

Отметим, ранее в среду будущий глава ВАДА оценил перспективы проведения матчей ЧЕ по футболу в России.

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