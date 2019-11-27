Кремль выразил озабоченность ситуацией вокруг РУСАДА

В Кремле сожалеют о том, что комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил отстранить Россию от международных соревнований, эта ситуация вызывает озабоченность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это действительно информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

«Пока действительно мы с вами столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации ответственного комитета ВАДА. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже, в декабре. Давайте в данном случае сохраним трезвость оценок», – добавил он.



Песков подчеркнул, что российские спортивные власти «были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным общественным сообществом и также с ВАДА».



«Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Но давать какие-то оценки сейчас, тем более такие далеко идущие, до того, как эти рекомендации не приняли какого-то решения, считаю невозможным и преждевременным», – заключил пресс-секретарь Путина.

Песков отметил также, что Россия не вправе удерживать своих спортсменов от выступлений за другие страны.

«Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор, поэтому в зависимости от обстоятельств, конечно, никто их не может и не должен удерживать. Подавляющее большинство гордится своей страной, гордится своим флагом», – отметил пресс-секретарь российского лидера на вопрос о том, как в Кремле относятся к тем спортсменам, которые принимают решение выступать за другую страну.

Он подчеркнул, что российские спортсмены – «одни из лучших спортсменов в мире». Вся страна ими гордится и будет гордиться дальше, добавил он.

Напомним, в понедельник комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года, а также запретить поднятие флага России на любом крупном международном турнире.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях, Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась переносить ЧМ по хоккею из России, а глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) указал на невозможность отстранения России от Универсиады-2023.

Министр спорта Павел Колобков также выразил уверенность, что рекомендации комитета ВАДА не угрожают проведению матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге. В ВАДА подтвердили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напрямую не подчиняется Всемирному антидопинговому кодексу, как и другие региональные руководящие органы.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие соревнования могут пропустить российские спортсмены.