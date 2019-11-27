Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности ДТП

Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане Валерия Агбальянц рассказала подробности инцидента.

Агбальянц рассказала, что автобус резко затормозил, его «повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжил движение», передает РЕН ТВ.

Те, кто находился по правую сторону от водителя, падали на тех, кто сидел слева, «все наваливались друг на друга».

Женщина пояснила, что когда автобус остановился «никто не понял, что произошло». При этом было подозрение, что автобус может взорваться, «были какие-то непонятные звуки».

Между тем Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что семь туристов, которые находились в попавшем в аварию автобусе, вылетают на запланированном рейсе в Москву.

В данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в медучреждениях, они находятся под присмотром врачей в госпитале города Игуэй. Их количество не уточняется.

Отмечается, что в салоне автобуса находилось 39 туристов туроператора Anex Tour, два гида и водитель. Все отдыхающие были застрахованы в компании ERV.

Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого маневра грузовика перед туристическим автобусом. В посольстве России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) сообщили, что пострадавшим в аварии россиянам проводят неотложные хирургические операции.

Напомним, во вторник в Доминиканской Республике автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу.

В ДТП пострадали семнадцать россиян, все они госпитализированы. Травмы также получили два человека, находившиеся в грузовике. Одной из пострадавших россиянок врачи были вынуждены ампутировать руки.