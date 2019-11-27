Голикова рассказала об индексации маткапитала в 2020 году

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индексация материнского семейного капитала будет возобновлена с 2020 года.

Голикова заявила в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале, что «индексация идет на инфляцию и, что важно, даже если какая-то часть материнского капитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год», передает РИА «Новости».

Она напомнила, что с момента существования программы (1 января 2007 года) правом на материнский семейный капитал воспользовались 9,5 млн человек.

По словам Голиковой, это один из самых удачных проектов, реализуемых в России.

Ранее об индексации материнского капитала рассказали в Пенсионном фонде России.

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