Дуров заявил об успешной борьбе с терроризмом в Telegram

Борьба с терроризмом не исключает конфиденциальность в мессенджерах, что доказывает успешная борьба Telegram с распространением связанных с терроризмом материалов, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«В течение последних нескольких лет мы боролись с распространением террористического контента в Telegram. Мы делаем это таким образом, чтобы это соответствовало нашим ценностям и политике конфиденциальности. Хотя некоторые эксперты совершенно безответственно предположили, что абсолютная конфиденциальность и борьба с терроризмом являются взаимоисключающими, успех наших регулярных антитеррористических акций доказывает, что это не так», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Ранее Европол (полицейская служба Евросоюза) сообщил о достигнутых совместно с Telegram успехах в борьбе с терроризмом в интернете, отметив, что мессенджер приложил значительные усилия, чтобы искоренить на своей платформе злоумышленников и пресечь пропаганду терроризма.

«ИГИЛ* и им подобным будет нелегко в Telegram, если они продолжат распространять свои материалы о насилии и ненависти. После атак ИГИЛ в Европе мы не терпим их пропаганды на нашей платформе. В то же время мы продолжим защищать абсолютное право наших пользователей на конфиденциальность, как никакой другой сервис, доказывая, что вам не нужно жертвовать конфиденциальностью ради безопасности», – добавил основатель Telegram.

Ранее Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.