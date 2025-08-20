Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Посольство Белоруссии взяло на контроль ситуацию о возможном рабстве на ферме
Посольство Белоруссии взяло на контроль сообщения о привлечении к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых белорусы, сказано в Telegram-канале дипмиссии республики в Москве.
«Белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться. Информация для проверки также передана в УГиМ УВД Брестского облисполкома», – указали белорусские дипломаты.
Они уточнили, что ситуация держится в посольстве на контроле.
«Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России», – сказано в сообщении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские следователи начали проверку информации о якобы удержании в рабстве на одной из ферм в Воронежской области людей и их избиениях.