Посольство Белоруссии взяло на контроль ситуацию о возможном рабстве на ферме

Tекст: Ирма Каплан

«Белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, до одного из них удалось дозвониться. Информация для проверки также передана в УГиМ УВД Брестского облисполкома», – указали белорусские дипломаты.

Они уточнили, что ситуация держится в посольстве на контроле.

«Подробности будут представлены по результатам проверки правоохранительных органов Беларуси и России», – сказано в сообщении.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские следователи начали проверку информации о якобы удержании в рабстве на одной из ферм в Воронежской области людей и их избиениях.