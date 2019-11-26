Верховный суд определился с вопросом о сроке давности налоговых преступлений

Пленум Верховного суда постановил, что моментом окончания налоговых преступлений следует считать фактическую неуплату налогов, сборов и страховых взносов в установленный законом срок. Таким образом ВС отказался отменять срок давности по преступлениям в этой сфере, пишут СМИ.

Первоначально в проекте постановления содержался пункт, по которому уклонение от уплаты налогов предлагалось считать преступлением, которое продолжается до тех пор, пока должник окончательно не рассчитается с государством. Этот подход не понравился представителям бизнеса, так как фактически отменялся срок давности по налоговым преступлениям, что привело бы к резкому росту налоговых претензий и ухудшению инвестклимата, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на обращение бизнес-объединений к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Зампред ВС сообщил, что после обсуждения проект был существенно доработан, и решено было сохранить формулировку, до сих пор не вызывавшую вопросов у судей и бизнеса.

Верховный суд также напомнил, что уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанности налогового агента возможны, если был прямой умысел к этому. При решении вопроса на этот счет все сомнения и неясности толкуются в пользу налогоплательщика.

Таким образом, налоговые преступления, которые были совершены в 90-х и начале 2000-х, могут оставаться безнаказанными в связи с истечением срока давности.