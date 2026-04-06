Беспрозванных: Пожар в ТЦ Калининграда мог произойти из-за ремонта
Версия возгорания во время ремонта в ТЦ «Гиант» в Калининграде рассматривается как основная, ведется доследственная проверка и подсчитаны пострадавшие, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
«Ремонт проходит в торговых центрах. Надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда торговый центр посещают посетители», – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что именно эта версия считается одной из главных, передает ТАСС.
Начальник ГУ МЧС России по Калининградской области Роман Емельянов сообщил о проведении доследственной проверки по причинам пожара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте Калининграда произошел крупный пожар. При тушении пожара в ТЦ «Гиант» четыре человека пострадали, включая двух пожарных. Власти решили проверить системы пожаротушения и оповещения во всех ТЦ региона.