Анонсирован визит Путина на «Адмиралтейские верфи»

В среду президент России Владимир Путин прибудет на «Адмиралтейские верфи», где осмотрит подлодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда «Иван Папанин» и «Виктор Черномырдин», сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин посетит завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрит большую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский» и строящиеся суда – патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и корабль «Виктор Черномырдин», а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Первая подводная лодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» была передана Тихоокеанскому флоту 25 ноября.