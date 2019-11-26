Лавров заявил об утрате курдами интереса к сочинскому соглашению из-за США

Сирийские курды утратили энтузиазм относительно российско-турецкого сочинского меморандума после возвращения войск США на север Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я бы посоветовал политическому руководству курдов следовать своему собственному слову», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он отметил, что после заключения меморандума 22 октября его стороны заручились согласием президента Сирии Башара Асада и руководства курдов на его выполнение, причем курды «энергично заверили, что будут сотрудничать».

«А через несколько дней, когда США изменили свою позицию и сказали, что они ушли из Сирии, но забыли, что нужно охранять нефтяные месторождения, чтобы их правительство не захватило, руководство тех же самых курдов тут же утратило энтузиазм по поводу взаимодействия в выполнении сочинской договоренности и опять стало полагаться на покровительство США», – заявил Лавров.

Он добавил, что у России нет информации о намерении Турции нарушать сочинский меморандум, как об этом говорят курдские «Сирийские демократические силы».

«У нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать», – сказал он.

В прошлый понедельник Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии, так как Россия и США якобы «не выполнили» достигнутые с Анкарой договоренности. Россия заявила, что выполняет условия заключенного в Сочи меморандума, а Лавров сообщил, что представители Турции заверили Москву, что «речь идет о недоразумении, что никто в Анкаре не подвергает сомнению работу, которую проделывает Россия».

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