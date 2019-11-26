Стали известны подробности конфликта Оксаны Пушкиной с православными активистами

Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков», активисты которого выступают против разрабатываемого парламентарием закона о профилактике домашнего насилия.

Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков» в понедельник, 25 ноября. Этому предшествовала работа Пушкиной над законопроектом о профилактике домашнего насилия и многочисленные критические высказывания о документе со стороны данного движения и других общественных организаций, пишет «Коммерсант».

Активисты подозревают, что документ создаст возможность для вмешательства в дела семьи.

Адвокат указывает, что, например, в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ («Разжигание ненависти либо вражды»).

«Якобы цель лоббирования этого законопроекта – внедрение в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология», – говорится в заявлении защитника.

Он также привел в качестве примера статью на сайте «Сорока сороков» под названием «То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии». Ее автор призывает проверить феминисток и ЛГБТ-активистов, поддержавших законопроект, на госизмену.

Добрынин, в свою очередь, видит в таких подозрениях признаки ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Адвокат также обратил внимание на опубликованный в Сети коллаж, на котором Оксана Пушкина изображена вместе с ЛГБТ-активистами и чертом. В этом господин он усматривает признаки ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и подстрекательство к совершению преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

Добрынин попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить собранные сведения лично. Кроме того, ранее Пушкина сообщала об угрозах ей и соавторам законопроекта.

Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что его организация не имеет никакого отношения к рассылке угроз. По его словам, активисты призывают разработчиков законопроекта к диалогу, но они на него не идут.

«Мы рассматриваем эти обвинения как пиар-ход в рамках острой дискуссии вокруг законопроекта. Как демонизацию через СМИ. Мы готовы к любым проверкам, не вопрос», – сказал он.

Представитель движения отметил, что активисты ведут борьбу с законопроектом только законными методами (в субботу 200 сторонников движения провели в Москве митинг против законопроекта).

Текст законопроекта еще не опубликован, однако Кормухин утверждает, что он и его сторонники судят о нем на основе высказываний Оксаны Пушкиной и ее коллег.

Ранее стало известно, что Пушкина попросила проверить движение «Сорок сороков».

До этого в комментарии газете ВЗГЛЯД парламентарий заявила, что все доводы и аргументы относительно людей, которые манипулируют темой законопроекта о домашнем насилии, «уже переданы в компетентные органы» для проверки.

В пользу усиления борьбы с домашним насилием высказалась также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, православное движение «Сорок сороков» опубликовало в социальных сетях приглашение на митинг против закона о домашнем насилии с картинкой, где Пушкина изображена на «стороне зла».