Стали известны подробности конфликта Оксаны Пушкиной с православными активистами

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26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
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Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
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Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
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Запад толкает Гонконг к политической катастрофе

По мнению экспертов, молодежь в Гонконге устроила погромы, «запутавшись» между Западом и КитаемФото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
«Молодежь, которую часто называют потерянным поколением, в Гонконге действительно потерялась – между западными и китайскими ценностями. В ходе этих протестов она на самом деле пытается найти свою идентичность», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Александр Ломанов, комментируя победу оппозиции на муниципальных выборах в этой китайской автономии. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
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Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
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Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
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              Стали известны подробности конфликта Оксаны Пушкиной с православными активистами

                 26 ноября 2019, 14:38
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков», активисты которого выступают против разрабатываемого парламентарием закона о профилактике домашнего насилия.

              Добрынин подал заявление в МВД на православное движение «Сорок сороков» в понедельник, 25 ноября. Этому предшествовала работа Пушкиной над законопроектом о профилактике домашнего насилия и многочисленные критические высказывания о документе со стороны данного движения и других общественных организаций, пишет «Коммерсант».

              Активисты подозревают, что документ создаст возможность для вмешательства в дела семьи.

              Адвокат указывает, что, например, в открытом письме, подписанном более чем 190 православными и родительскими организациями, содержатся признаки ст. 282 УК РФ («Разжигание ненависти либо вражды»).

              «Якобы цель лоббирования этого законопроекта – внедрение в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология», – говорится в заявлении защитника.

              Он также привел в качестве примера статью на сайте «Сорока сороков» под названием «То, что не удалось Гитлеру, могут осуществить российские парламентарии». Ее автор призывает проверить феминисток и ЛГБТ-активистов, поддержавших законопроект, на госизмену.

              Добрынин, в свою очередь, видит в таких подозрениях признаки ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

              Адвокат также обратил внимание на опубликованный в Сети коллаж, на котором Оксана Пушкина изображена вместе с ЛГБТ-активистами и чертом. В этом господин он усматривает признаки ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и подстрекательство к совершению преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

              Добрынин попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить собранные сведения лично. Кроме того, ранее Пушкина сообщала об угрозах ей и соавторам законопроекта.

              Координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что его организация не имеет никакого отношения к рассылке угроз. По его словам, активисты призывают разработчиков законопроекта к диалогу, но они на него не идут.

              «Мы рассматриваем эти обвинения как пиар-ход в рамках острой дискуссии вокруг законопроекта. Как демонизацию через СМИ. Мы готовы к любым проверкам, не вопрос», – сказал он.

              Представитель движения отметил, что активисты ведут борьбу с законопроектом только законными методами (в субботу 200 сторонников движения провели в Москве митинг против законопроекта).

              Текст законопроекта еще не опубликован, однако Кормухин утверждает, что он и его сторонники судят о нем на основе высказываний Оксаны Пушкиной и ее коллег.

              Ранее стало известно, что Пушкина попросила проверить движение «Сорок сороков».

              До этого в комментарии газете ВЗГЛЯД парламентарий заявила, что все доводы и аргументы относительно людей, которые манипулируют темой законопроекта о домашнем насилии, «уже переданы в компетентные органы» для проверки.

              В пользу усиления борьбы с домашним насилием высказалась также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

              Напомним, православное движение «Сорок сороков» опубликовало в социальных сетях приглашение на митинг против закона о домашнем насилии с картинкой, где Пушкина изображена на «стороне зла».


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