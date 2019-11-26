Вице-президент ВАДА испугалась отрицательного решения исполкома по России

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) норвежка Линда Хеллеланд заявила, что из-за влияния Международного олимпийского комитета (МОК) члены исполкома ВАДА, поддерживающие рекомендации по России, могут оказаться в меньшинстве.

«Я думаю, что МОК будет противодействовать этому (поддержке рекомендаций). На карту будет поставлено много сил и постов. 12 человек будут голосовать, и я боюсь, что мы можем оказаться в меньшинстве», – передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK слова Хеллеланд.

В своем Twitter Хеллеланд написала, что ВАДА должна поддержать рекомендации комитета по соответствию.

«Предложены серьезные наказания, но должны быть серьезные последствия за большой допинговый обман. У ВАДА нет другого выбора, кроме как поддержать их. Это значит, что МОК должен поддержать чистый спорт в этот раз, а не Россию», – написала Хеллеланд.



ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря. Хеллеланд входит в число 12 членов исполкома ВАДА, которые будут голосовать по данному вопросу.

Накануне стало известно, что комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

Напомним, ранее во вторник пресс-служба ВАДА сообщила, что Комитет ассоциации предложил исполкому запретить поднятие российского флага на любом крупном турнире в течение срока отстранения, а также запретить России принимать у себя какие-либо международные турниры.

В рекомендациях также отмечается, что РУСАДА придется заплатить штраф в размере 100 тыс. долларов или 10% от дохода организации за год, также РУСАДА должно будет компенсировать WADA расходы на проведение расследования.