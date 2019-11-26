Президент Албании назвал драматичной ситуацию в стране после землетрясения

Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали семь человек.

«Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин», – передает РИА «Новости» со ссылкой на AP слова Меты.

Тем временем албанская газета «Коха йоне» со ссылкой на министерство здравоохранения и соцзащиты страны сообщила, что число погибших возросло до семи.

По данным газеты, пострадавшие доставлены в больницы Дурреса и Тираны. При этом в спасательную службу поступило в общей сложности около 400 звонков с просьбами о помощи.

Во вторник власти Албании приняли решение отменить занятия в образовательных учреждениях в городах Тирана, Дуррес и Лежа.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Разрушены несколько зданий недалеко от Дурреса. Толчки ощущались в Тиране, а также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Албании.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что число погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до четырех человек, минимум 150 человек пострадали.