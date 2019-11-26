Набиуллина предупредила об опасности банковских вкладов в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро, так как они не приносят прибыли. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами», – сказала Набиуллина, передают «Ведомости».

Она отметила, что из-за запрета отрицательных процентов для сбережений в России банки «так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета».

Кроме того, председатель ЦБ заявила, что они следят за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски.

По статистике ЦБ в период с января по октябрь, темпы роста валютных вкладов населения более чем вдвое опережают рублевые, несмотря на более низкие ставки. Однако в октябре по сравнению с сентябрем объем валютного портфеля в долларовом эквиваленте снизился на 0,3%, а в целом прирост с начала года составил 9,2%. На 1 ноября 2019 года на валютных вкладах находилось 96 млрд долларов. В свою очередь, рублевые вклады с начала года выросли только на 4%, в октябре – на 0,4% до 23,251 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что волатильность рубля опустилась до минимума с 2014 года.

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