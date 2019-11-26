К украинскому посольству в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию украинского посольства в Москве раскрашенные в цвета украинского флага унитазы взамен «исчезнувших» с возвращенных Киеву кораблей.

Принесенные к диппредставительству унитазы украшала надпись «Поддержим боевую мощь Украины», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Активистов задержали и доставили в полицию, в отношении них составлены административные протоколы.

Тем временем фото унитазов появилось в Telegram-канале «Остапа понесло». На унитазах также можно рассмотреть надписи: «ВМФ Украины», «Бронекатер Бердянськ» и другие.

На прошлой неделе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отреагировал на высказывание командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о «некомплектном» состоянии возвращенных Россией военных кораблей, предложив отправить Киеву «посылочку из унитазов».

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах.