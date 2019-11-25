Экс-главу Коми Гайзера доставили из СИЗО «Лефортово» в больницу

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер доставлен на обследование в больницу из СИЗО «Лефортово», сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, «состояние здоровья бывшего главы Республики Коми не вызывает серьезных опасений, он был направлен из СИЗО «Лефортово» на обследование», передает ТАСС.

Как ожидается, в ближайшее дни Гайзер будет возвращен в следственный изолятор.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина в связи с произошедшим заявила, что «сотрудники СИЗО вовремя отреагировали», не уточнив обстоятельств произошедшего.

Напомним, в июне Замоскворецкий суд Москвы признал Гайзера виновным в получении взяток, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. Согласно приговору, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество на эту сумму.

30 сентября 2015 года Гайзер был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

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