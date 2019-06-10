Экс-глава Коми Гайзер приговорен

Бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер был признан виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции.

«Суд приговорил признать виновным Вячеслава Гайзера и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет колонии строгого режима и штрафа 160 млн рублей», – огласила решение судья, передает РИА «Новости».

Другим 13 фигурантам дела были вынесены приговоры на сроки от 3 лет условно до 11 лет колонии за коррупцию, передает ТАСС.

В марте прокурор просил приговорить Гайзера к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 млн рублей и лишить права занимать должности на госслужбе на 5 лет.

Для других фигурантов прокурор просил от 8 до 20 лет колонии и штрафы от 2 до 450 млн рублей.

В конце мая был вынесен приговор бывшему вице-премьеру республики Константину Ромаданову, входившему в преступное сообщество, организованное Гайзером.

В 2014 году организованная Гайзером группа получила в виде взяток от предпринимателей за покровительство половину доли в уставном капитале ООО «Автоцентр», полагают сыщики. Рыночная стоимость этого общества составляло 160 млн рублей.

Как полагает обвинение, более 36 млн рублей Гайзер и Ромаданов получили от Александра Сердитова с мая 2009 года по сентябрь 2015 года за назначение сначала на должность директора ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод», а затем на должность руководителя администрации главы Коми.