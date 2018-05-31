Бывшего зампреда правительства Коми приговорили к тюремному сроку за взятки

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему вице-премьеру Республики Коми Константину Ромаданову. Экс-чиновник входил в состав преступного сообщества, которым руководил глава Коми Вячеслав Гайзер.

В четверг в Замоскворецком суде Москвы огласили приговор бывшему зампреду правительства Коми Константину Ромаданову. Он признан виновным по трем статьям УК – получение взятки, отмывание денег, участие в преступном сообществе. С Ромадановым было заключено досудебное соглашение, поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке. Дело остальных подельников еще рассматривается судом.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, бывший чиновник осужден на 7 лет лишения свободы и оштрафован на 170 млн рублей. После выхода на свободу ему будет запрещено занимать госдолжности в течение пяти лет.

Как считают следователи, Ромаданов входил в состав преступного сообщества, которым руководили бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, Александр Зарубин, Владимир Торлопов, Алексей Чернов и Валерий Веселов. Он аккумулировал полученные в результате деятельности преступного сообщества денежные средства.

В 2014 году организованная Гайзером группа получила в виде взяток от предпринимателей за покровительство половину доли в уставном капитале ООО «Автоцентр», полагают сыщики. Рыночная стоимость этого общества составляло 160 млн рублей.

Как полагает обвинение, более 36 млн рублей Гайзер и Ромаданов получили от Александра Сердитова с мая 2009 года по сентябрь 2015 года за назначение сначала на должность директора ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод«», а затем на должность руководителя администрации главы Коми.