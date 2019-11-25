Басков назвал травлей критику Ротару за желание выступить в России

Российский певец Николай Басков назвал травлей критику Софии Ротару за желание выступить в России.

«Очень многие украинские артисты сегодня выступают в России, получают российские национальные премии. Мы их всех искренне любим, уважаем, поддерживаем, голосуем за них, дружим с ними и всегда им рады. Ну это же чистая правда! Без модного слова толерантность скажу, что музыка вне политики», – написал Басков в своем Instagram.

По словам исполнителя, «то, что сейчас происходит в информационном поле вокруг Софии Ротару, это, по меньшей мере, некрасиво!»

«Она поистине Великая певица, человек почти полвека отдал музыке, публике, на ее хитах выросло несколько поколений. И что происходит сейчас? Открытая травля, если все своими именами называть прямо. Кажется, будто загоняют за флажки. Не знаю, кто это все начал, но читать пышущие ненавистью статьи и комментарии в адрес Софии Михайловны мне неприятно. Хорошо ли проверили факты? Не думаю. Но прямо уничтожить готовы. Нельзя так, неправильно!» – считает Басков.

«Я лично горжусь, что пел с ней на одной сцене, что живу с такой Легендой в одно время и очень надеюсь ,что она ,несмотря ни на что, приедет на Песню Года и не только!» – заявил певец.

Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару решила приехать в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе. После этого концертный директор Ротару заявил, что она не финансировала ВСУ.